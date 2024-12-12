Бывшему чиновнику в Иркутске придется отдать государству взятку, полученную от бизнесмена

В Иркутске с бывшего работника администрации Иркутска взыщут деньги, полученные в качестве взятки от предпринимателя. Экс-чиновнику необходимо перечислить 450 тысяч рублей в доход государства, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в 2022 году бывший начальник одного из отделов комитета городского обустройства мэрии был осужден и признан виновным в получении взятки в размере 450 тысяч рублей. Деньги заплатил гендиректор подрядной организации за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по муниципальным контрактам. В их рамках компания занималась капремонтом канализационных сетей на нескольких улицах Иркутска.

По итогам судебного заседания экс-чиновника приговорили к 7 годам и 10 месяцам колонии строгого режима и оштрафовали 1 млн рублей. Поскольку судьба взятки не была разрешена, прокуратура обратилась в суд для взыскание с осужденного незаконно полученной суммы в доход государства. Требование надзорного ведомства было удовлетворено.