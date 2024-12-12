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Крупной майнинг-ферме запретили работать на площадке «Усольехимпрома»

В Усолье-Сибирском закрыли майнинг-ферму. Она работала на площадке «Усольехимпрома», рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

По информации надзорного ведомства, организация использовала мощности в 8,1 МВт, которые значительно превышают допустимые значения. При таком потреблении необходимо согласовывать проект технических условий на присоединение с системным оператором.

«Фактически организация функционировала в отсутствие надлежащего технологического присоединения. Несогласованные нагрузки влияют на работоспособность не только самого потребителя, но и в целом на энергосистему, что нарушает гарантию надежного и бесперебойного энергоснабжения», – пояснили в прокуратуре.

В связи с этим по решению суда майнг-ферме запретили работать. Режим потребления электроэнергии будет ограничен до устранения нарушений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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