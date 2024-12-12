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Первые гранулы полиэтилена произвели на Иркутском заводе полимеров

Пусконаладочные работы состоялись на Иркутском заводе полимеров. В их рамках были произведены первые гранулы полиэтилена, сообщает пресс-служба ИНК.

«Производство первых гранул стало результатом слаженной работы всех подразделений завода. <…> Успешное тестирование оборудования подтверждает высокую готовность персонала к началу промышленной эксплуатации, – прокомментировал начальник производства полиэтилена Иркутского завода полимеров Александр Лазарев.

В рамках испытаний были успешно протестированы ключевые технологические системы, необходимые для процесса полимеризации. Запуск завода запланирован на первое полугодие 2025 года.

Иркутский завод полимеров станет первым в Восточной̆ Сибири заводом по выпуску полимеров из собственного сырья – этана. Продукция предприятия будет использоваться в различных отраслях, включая автомобилестроение, медицину, легкую промышленность и другие.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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