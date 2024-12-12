В Братске до 17 декабря завершат реконструкцию КОС в районе Падун

Реконструкция КОС жилого района Падун, которая началась в 2023 году, подходит к концу в Братске. Работы завершат до 17 декабря, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Реконструкция этого коллектора позволит обеспечить надежность водоотведения и даст возможность строительства нового жилья на территории города Братска, а также снизит риски экологических проблем, которые могли возникнуть из-за неудовлетворительного состояния старого коллектора», – прокомментировал министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.

За два года из областного бюджета на проект направили свыше 141 млн рублей. Его общая стоимость составляет более 164 млн рулей.

Подрядчик заменил коллектор протяженностью 1,7 км, установил 25 колодцев, выполнил обустройство камеры гашения и приемной камеры. Демонтировано 1,2 км старого коллектора, осталось выполнить демонтаж 0,5 км.