Госдума отказалась делать нерабочим 31 декабря: главное за ночь

За прошедшую ночь пенсионерам пообещали поднять пенсии в 2025 году, Госдума не приняла в первом чтении законопроект о нерабочем 31 декабря, владелец Rostic’s выкупил бизнес KFC в России, а в Иркутской области новый завод выпустил первую продукцию.

У KFC в России сменился владелец

Владелец бренда Rostic's приобрел компанию «Эй Кей Раша», которая занимается развитием около 100 точек KFC, все еще остающихся в России под соответствующей вывеской. С приходом нового собственника будет проведен ребрендинг: эта работа состоится до весны 2025 года. Все обновленные заведения будут иметь название Rostic's.

Работающим пенсионерам будут платить больше

В январе грядущего года проиндексируют пенсии работающих пенсионеров – это произойдет впервые с 2016 года. Повышение затронет более 7,8 млн россиян, которые продолжают свою трудовую деятельность после выхода на пенсию. Выплаты увеличатся на прогнозируемый уровень инфляции, то есть на 7,3%. По оценкам Соцфонда, надбавка в России в среднем составит 2,6 тысячи рублей.

31 декабря отказались делать нерабочим днем

Госдума РФ отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагается включить 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней и вместе с тем исключить из новогодних каникул 8 января. Соответствующий документ был внесен в 2020 году. Также инициативу об отдыхе в последний декабрьский день активно поддерживают жители. Напомним, что в этом году, несмотря на отклонение проекта, люди будут отдыхать дольше: с 29 декабря до 8 января без перерывов.

В Иркутской области протестировали новый завод

На новом Иркутском заводе полимеров, который является проектом ИНК, состоялись пусконаладочные мероприятия: в их рамках удалось выпустить первые гранулы полиэтилена. Мероприятия оценили, как успешные. Полноценный запуск завода запланирован на первое полугодие 2025 года. Предприятие станет первым станет первым в Восточной̆ Сибири по выпуску полимеров из собственного сырья – этана, которые можно будет использовать в различных отраслях.

В Приангарье закрывают майнинг-фермы

В иркутском городе Усолье-Сибирском закрыли майнинг-ферму, работающую на территории «Усольехимпрома». По данным правоохранителей, организация использовала мощности в 8,1 МВт, которые значительно превышают допустимые значения. При таком потреблении необходимо согласовывать проект технических условий на присоединение с системным оператором. Организация же функционировала в отсутствие надлежащего технологического присоединения, что могло привести к нарушениям работы энергосистемы в целом. «Ферме» необходимо устранить нарушения.