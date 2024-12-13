Острая нехватка коллекторов наблюдается в Иркутской области

Специалисты по взысканию задолженностей заняли первую строчку списка из 20 самых дефицитных вакансий Приангарья в начале декабря. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

На одну вакансию в Иркутской области сейчас приходится, в среднем, 4,3 резюме (в целом по стране – 4,2), этот показатель соответствует норме для рынка труда, которая начинается от 4 резюме на вакансию.

Если говорить о конкретных специалистах, вокруг которых сейчас сложилась наиболее жесткая конкуренция среди работодателей в регионе, – это специалисты по взысканию задолженности (на одну вакансию для них приходится лишь 0,7 резюме потенциальных кандидатов), дворники (0,9), врачи, токари, фрезеровщики и шлифовщики (по 1), агенты по недвижимости, повара, пекари, кондитеры (1,2), электромонтажники (1,5), сварщики (1,7), автослесари и автомеханики (1,8), а также слесари, сантехники, главные врачи и заведующие отделением (2).

Кроме того, в топ-20 специалистов, которых особенно сильно не хватает сейчас в Иркутской области, вошли продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, машинисты (2,1), мерчендайзеры, монтажники, маляры и штукатуры (2,2), инженеры ПНР, прорабы, мастера СМР (2,4), заведующие аптекой (2,6) и фармацевты-провизоры (2,7).