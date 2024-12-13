Иркутский госуниверситет вошел в 20-ку лучших российских вузов в мировом рейтинге

Составлен рейтинг лучших вузов мира в области достижения целей устойчивого развития QS World University Rankings: Sustainability 2025. В него вошел Иркутский государственный университет, сообщает пресс-служба учебного заведения.

«В глобальном списке 1744 учреждения, среди которых 32 вуза из России. ИГУ занимает 18-е место среди российских вузов, а в мировом топе расположился на 1251-м+ месте», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ИГУ – единственный вуз Иркутской области, представленный в топе. Вместе с ним на позиции 1251+ еще 47 мировых высших учебных заведений.

В целом лучшим среди вузов РФ стал Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) – он занимает 531-е место в глобальном рейтинге, на первой строчке среди всех вузов мира – Университет Торонто.

Рейтинг QS World University Rankings: Sustainability составляется в третий раз. Эксперты учитывают оценку воздействия на окружающую среду, показатель социальной влиятельности университета и качество его управления.