«Известия»: Банки начали выдавать ипотеку под 100% годовых

Их закладывают в дополнительную часть к льготной программе. Об этом пишет газета «Известия».

В условиях высокой ключевой ставки стоимость привлечения средств для банков сильно выросла. Из-за этого они начали искусственно замедлять выдачи жилищных кредитов, рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, финансовые организации стали добавлять дополнительные комиссии и повышать первоначальный взнос, хотя это не предусмотрено условиями программы. А самое интересное – выдавать дополнительную часть кредита к льготной программе по рыночным условиям по крайне завышенным ставкам.

Например, под 100%, подчеркнул замминистра.

– Мы с коллегами из ЦБ боремся с такими случаями. Мы смотрим, чтобы не было недобросовестных практик. Нам не нравятся экстремальные практики, когда рыночная часть ипотеки выдается под 100%, а льготная по 6%, – подчеркнул Иван Чебесков.

Недобросовестные практики действительно распространились в последнее время, подтвердили в пресс-службе ЦБ. Там добавили: отдельные банки предлагают минимальный первоначальный взнос в 20,1%, как установлено условиями госпрограмм, только если квартира приобретается у аккредитованного застройщика. А это подразумевает наличие комиссии. Также некоторые игроки применяют очень высокую ставку к рыночной части кредита, выданного в рамках комбо-программ с господдержкой, сообщили в регуляторе.

Ранее стало известно, что первый взнос по ипотеке жители Иркутской области в среднем копят за 2,8 года. Это 12 место по скорости заработка нужной суммы в стране. Лидером рейтинга является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, а накопить необходимую сумму тут можно за год и одиннадцать месяцев. Второе место в рейтинге занимает еще один северный удаленный регион – Ямало-Ненецкий автономный округ. Замыкает первую тройку регионов по скорости накопления на первоначальный взнос Магаданская область, с результатом два года и два месяца.