Подрядчика в Иркутске оштрафовали на 400 тысяч рублей за срыв сроков благоустройства парка

В Иркутске привлекли к ответственности подрядчика, который сорвал сроки муниципального контракта. Организация должна была провести благоустройство парка «Комсомольский» в Ленинском районе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, компании предстояло до 1 сентября 2024 года обустроить на территории парка детскую площадку, высадить деревья, установить урны и скамейки, а также выложить пространство тротуарной плиткой.

Задачи не были выполнены вовремя, в связи с чем правоохранители составили административный протокол по статье «Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика». Компанию оштрафовали на 400 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры работы, предусмотренные контрактом, были завершены.