Рынок жилья адаптируется к высоким ставкам: прогнозы на 2025 год

Рынок жилья переживает очередной турбулентный период, постепенно адаптируясь к высоким ставкам по кредитам. Аналитики ЦИАН рассказали об основных трендах и дали прогноз на 2025 год.

Обвала цен не произошло

В 2024 году рынок жилья в очередной раз адаптировался к новым условиям, на этот раз — к высоким ставкам по ипотеке и сокращению льготных программ. Во втором полугодии спрос перераспределился: увеличился интерес к вторичному жилью и долгосрочной аренде, в то время как спрос на загородную недвижимость снизился. Обвала цен не произошло, наблюдается ценовая стагнация и коррекция в отдельных локациях.

Хотя продажи упали на 20%

Застройщики завершат год с объемами продаж на 18-20% меньшими, чем в рекордном 2023 году. Аналогичный спад (около 20%) прогнозируется и на вторичном рынке. Снижается активность покупателей на рынке загородной недвижимости, где сложно найти альтернативу доступной ипотеке.

Цены аренды бьют рекорды

Цены и спрос на аренду жилья установили рекорды. Долгосрочная аренда выросла за счет перехода на нее тех, кто не смог оформить ипотеку, а краткосрочная — благодаря росту внутреннего туризма. В коммерческой недвижимости наблюдается минимальная доля вакантных помещений, сохраняется спрос на лоты в новых бизнес-центрах.

Спрос на загородную недвижимость растет

На рынке загородной недвижимости сохраняется восходящий тренд. Объемы индивидуального жилищного строительства на максимумах, интерес к загородной жизни растет. Однако возникают сложности: увеличение себестоимости, дефицит квалифицированных бригад и трудности перехода на эскроу-счета при дорогой ипотеке.

Умеренный рост цен в 2025

В 2025 году не ожидается повторения рекордов по индексации цен и ставок. Прогнозируется номинальный рост цен на новостройки (6-8%), краткосрочную аренду (13-14%) и долгосрочную аренду (15-17%). На вторичном рынке и в загородной недвижимости вероятны около нулевые цифры по динамике цен.

Основной вызов – высокие ставки

Основной риск для отрасли в 2025 году — рост стоимости заимствований и повышенная кредитная нагрузка на девелоперов и владельцев недвижимости. Результаты июля-ноября 2024 года показывают, что найти покупателей при рыночной ставке 25%+ сложно, но возможно, хотя финансовые модели многих компаний на такие условия не были рассчитаны.