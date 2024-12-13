Эксперты ждут роста ключевой ставки до 23% до конца года

Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 20 декабря. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз.

ЦБ повысит ключевую ставку до 23% на заседании 20 декабря – в этом уверена половина из 28 опрошенных аналитиков. При этом еще семь экспертов в равной степени ожидают ее рост как на 2 п.п., так и на 1 п.п. Кроме того, пятеро аналитиков ожидают повышения ключевой лишь до 22%, следует из консенсус-прогноза.

Двое из опрошенных специалистов даже не исключили, что ЦБ пойдет на более радикальные меры и сразу поднимет ставку в районе 24–25%. Ни один участник рынка не допускает ее сохранения на нынешнем уровне в 21%.

До конца года ситуация не улучшится – перед праздниками потребление сохранится на высоком уровне, даже несмотря на повышение цен, сказал экономист Андрей Бархота. Инфляция по итогам месяца может составить 9,2–9,6%.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, снижения ключевой ставки не стоит ожидать ранее второй половины 2025 года.

«На 2025 год наш прогноз: рост ВВП на уровне 1,3%, инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6–7%, начало цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 2025 года», – сказал он. Он подчеркнул, что ожидания замедления инфляции в течение этого года не оправдались – «ряд обстоятельств развернули тренд в обратную сторону».