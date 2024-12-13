Пять новых производственных цехов для выпуска фармпрепаратов запустят в Братске в 2025 году

Фармацевтический завод «Братскхимсинтез» в городе Братске Иркутской области расширят. Вскоре здесь появятся новые объекты, сообщила пресс-служба «Фармасинтеза».

«В настоящее время на заводе строится третья очередь, которая будет запущена в 2025 году. Очередь включает пять производственных цехов для глубокого синтеза фармацевтических субстанций различных терапевтических групп с общим объемом производства до 140 тонн в год. Суммарный объем инвестиций в проект составляет около 2 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Завод «Братскхимсинтез» специализируется на выпуске активных фармацевтических субстанций для изготовления различных лекарств. Также здесь выпускают компоненты для лечения социально значимых заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ, гепатит, коронавирусная инфекция, онкопатологии и т. д.