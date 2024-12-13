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«Отель на колесах» совершит трехдневные круизы вдоль Байкала в феврале и марте

В Иркутской области в феврале и марте состоятся два круиза на «Байкальском экспрессе». Уникальный поезд выполнит поездки по Кругобайкальской железной дороге, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Транспорт отправится по маршруту Иркутск – Слюдянка – Байкал – Иркутск в преддверии больших праздников ­21 февраля и 7 марта. Поездка пройдет в формате «отель на колесах»: днем  пассажиры будут смотреть достопримечательностями, а ночь проводить в поезде.

Участники путешествия будут ехать в купейных вагонах, каждый из которых оборудован душевой кабиной, сервисными зонами и другими удобствами. Кроме того, все желающие смогут посещать вагон-ресторан.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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