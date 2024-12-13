Иркутская туркомпания выпустила ЦФА на развитие отеля «Байкал-Аляска»

12 декабря на платформе «Токеон» был выпущен первый цифровой финансовый актив (ЦФА) для реализации инвестиционного проекта в Иркутской области. Эмитентом выступило ООО «Байкалов». Компания выпустила ЦФА для сбора средств на возведение и оснащение 7 гостиничных номеров в новом корпусе «Калифорния» парк-отеля «Байкал-Аляска» в Иркутске. Владельцы ЦФА будут получать долю от выручки.

Как указано в решении о выпуске, номинальная стоимость одного ЦФА – 10 тысяч рублей, минимальная эмиссия составит 240 штук (2 400 000 рублей), а максимальная, которой будет достаточно для обустройства всех семи номеров – 4360 штук (43,6 миллиона рублей). Средства будут направлены на завершение монтажа, отделки и оснащения корпуса «Калифорния», благоустройство общественных зон парк-отеля «Байкала-Аляска» в непосредственной близости от отеля.

Компания-эмитент обязуется ввести корпус в эксплуатацию до 1 мая 2025 года, а начиная с 15 июня ежемесячно выплачивать владельцам ЦФА 50% от выручки номеров, обустроенных на средства выпуска*. Также в ежемесячном режиме компания будет отчитываться перед инвесторами о результатах финансовой деятельности указанных гостиничных номеров, а для контроля предоставит доступ к системе бронирования отеля.

Если ввод в эксплуатацию задержится, инвесторы получат компенсацию после запуска номеров в коммерческую эксплуатацию. Управлять номерным фондом будет специально созданная управляющая компания, которая уже занимается эксплуатацией 24 номеров отеля.

По данным эмитента, на сегодняшний день это самый протяженный по срокам погашения цифровой актив на российской рынке ЦФА – 13 лет, до 2037 года. Все это время инвесторы будут получать доход каждый месяц.

– Наша цель – расширить возможности иногородних инвесторов участвовать в развитии туристической инфраструктуры Иркутской области. Небольшая стоимость цифрового актива позволяет объединить ресурсы множества людей – как профессиональных предпринимателей, так и обычных граждан. До появления ЦФА инвестор мог купить в «Байкал-Аляске» только номер целиком (или его долю), оформляя при этом массу документов с регистрацией в МФЦ. Теперь можно войти в состав инвесторов за несколько кликов онлайн. Я вижу в этом большое будущее и возможность реализовать идеи кооперации людей в общие большие проекты, которые изначально были заложены в ЦФА, – рассказал Анатолий Казакевич, директор ООО «Байкалов».



Он пояснил, что данный выпуск – первый, рассчитанный преимущественно на уже сложившийся пул инвесторов, интерес которых к проекту в последние месяцы существенно увеличился. По итогам первого выпуска будет принято решение о дальнейшей работе с ЦФА.

При покупке ЦФА средства инвестора замораживаются в кошельке пользователя личного кабинета платформы «Токеон» на период сбора до 25 декабря, если участников окажется недостаточно, чтобы выкупить даже минимальную эмиссию в 240 ЦФА, то выпуск будет признан несостоявшимся и деньги инвесторов станут сразу же доступны.

Приобрести ЦФА можно, подав заявку через сайт www.invest.baikal-alaska.ru/cfa либо самостоятельно на платформе «Токеон». Однако для покупки необходимо получить статус квалифицированного инвестора. Это можно оперативно сделать прямо на платформе, предоставив через службу поддержки «Токеон» подтверждение наличия активов стоимостью более 6 миллионов рублей.

Справка:

Парк-отель «Байкал-Аляска» – тематический отель на берегу Ангары, посвященный великим путешествиям сибирских купцов-первопроходцев. Его идея у Анатолия Казакевича родилась во время похода протяженностью свыше 15 тысяч километров от Иркутска до Ситки (штат Аляска, США) на парусном катамаране по маршрутам Русско-Американской компании.

Читайте также: Парк-отель «Байкал-Аляска» вошел в тройку лучших инвестпроектов в сфере туризма в стране Вблизи от центра, вдали от суеты. Участникам саммита РГУД презентовали возможности парк-отеля «Байкал-Аляска»

Проект предполагает возведение нескольких корпусов, каждый из которых будет оформлен в тематике одной из географических точек тех путешествий. В общей сложности в отеле будет 113 номеров на 250 человек. Из них на сегодня возведены 73, в том числе 24 уже полностью готовы, оборудованы и принимают гостей. Коллективным инвестором в проект выступило сообщество из более 100 предпринимателей, общий объем вложений в весь туристический комплекс, который развивается с 2015 года, по данным компании «Байкалов», превысил 1 миллиард рублей. Недавно Парк-отель «Байкал-Аляска» вошёл в Топ-3 инвестиционных проектов в сфере туризма на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!» Парк-отель «Байкал-Аляска» – тематический отель на берегу Ангары, посвященный великим путешествиям сибирских купцов-первопроходцев. Его идея у Анатолия Казакевича родилась во время похода протяженностью свыше 15 тысяч километров от Иркутска до Ситки (штат Аляска, США) на парусном катамаране по маршрутам Русско-Американской компании.Проект предполагает возведение нескольких корпусов, каждый из которых будет оформлен в тематике одной из географических точек тех путешествий. В общей сложности в отеле будет 113 номеров на 250 человек. Из них на сегодня возведены 73, в том числе 24 уже полностью готовы, оборудованы и принимают гостей. Коллективным инвестором в проект выступило сообщество из более 100 предпринимателей, общий объем вложений в весь туристический комплекс, который развивается с 2015 года, по данным компании «Байкалов», превысил 1 миллиард рублей. Недавно Парк-отель «Байкал-Аляска» вошёл в Топ-3 инвестиционных проектов в сфере туризма на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!»

* Доход распределяется пропорционально количеству ЦФА владельца и общему количеству цифровых активов выпуска. Полные условия выпуска см. по ссылке: www.invest.baikal-alaska.ru/cfa и на сайте платформы Токеон