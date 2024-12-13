Минфин повысит лимит на льготную семейную ипотеку для предотвращения приостановки программы

Минфин увеличит лимит для выдачи кредитов в рамках льготной семейной ипотеки с 6,25 до 8,65 трлн рублей, сообщается на сайте министерства.

Эта мера необходима, чтобы не допустить приостановление действия программы из-за исчерпания лимита банками. Помимо этого, предусмотрено внедрение более гибкого механизма, который позволит заемщикам использовать общую сумму лимита, избегая ситуаций, когда у отдельных кредиторов заканчиваются лимиты на выдачу ипотеки.

«Новый механизм обеспечит равномерность выборки лимита всеми кредиторами и позволит гражданам в любой момент обратиться в кредитную организацию за предоставлением льготной ипотеки», — говорится в сообщении Минфина.

Уточняется, что в 2024 году на реализацию льготной программы из бюджета было выделено 290 млрд рублей. Также на эти цели из резервного фонда правительства направлено 142 млрд рублей. В рамках федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов» предусмотрено выделение 637 млрд рублей в 2025 году, 454,1 млрд рублей в 2026 году и 358,3 млрд рублей в 2027 году.