«Вероятно, повышение ставки до 23% станет последним»

Аналитики ожидают повышения ключевой ставки до 23% на декабрьском заседании ЦБ РФ. Вероятно, это повышение станет последним в текущем цикле.

Причиной, по которой ЦБ должен держать ставку на столь высоких уровнях, является инфляция. Последний блок данных Росстата показал, что рост потребительских цен не сбавляет темпов. ЦБ, вероятно, повысит ставку до 23%. Согласно результатам последнего макроэкономического опроса регулятора, экономисты повысили таргет по среднегодовой ключевой ставке с 17,3% до 17,5% на 2024 г. Аналитики БКС ожидают такого же исхода.

– В последнее время ЦБ все сильнее смещает фокус на альтернативные инструменты воздействия на ДКП. Поэтому считаем, что грядущее повышение, вероятно, станет последним в этом цикле, – пишут в своём отчете аналитики БКС Мир инвестиций. – С одной стороны, это негатив для российских активов. Но с другой стороны, акции — это инструмент, генерирующий постоянный денежный поток, и на долгосрочном горизонте с учетом реинвестирования дивидендов они опережают инфляцию.

Они отмечают, что сейчас российский рынок по показателю P/E торгуется с дисконтом в 44% к своему десятилетнему среднему. Капитализация рынка акций находится на уровнях турбулентного марта 2022 г., при этом экономика уже адаптировалась к санкциям и траектория ее движения более прогнозируема.