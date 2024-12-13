Новости

Экспорт зерновых культур из Иркутской области вырос на 84%

В Иркутской области зафиксировали существенный рост экспорта зерновых культур в 2024 году. Показатели увеличились на 84%, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Объем экспорта зерновых культур за 11 месяцев текущего года  увеличился на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В частности экспорт пшеницы вырос на 86,7%, ячменя – в четыре раза, овса – в полтора раза», – прокомментировал министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Основными импортерами зерновых культур традиционно являются Китай и Монголия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«Ждать у моря погоды не собираемся»,– Виктор Ильичев, основатель ГК «ВостСибСтрой»
«Наша задача – помочь людям переехать за город». Антон Кондратьев – о силе коллаборации и перспективах малоэтажки
«Кризис – время готовить новые проекты». Денис Денисенко – о девелоперском подходе и продуктах будущего
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес