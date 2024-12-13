Экспорт зерновых культур из Иркутской области вырос на 84%

В Иркутской области зафиксировали существенный рост экспорта зерновых культур в 2024 году. Показатели увеличились на 84%, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Объем экспорта зерновых культур за 11 месяцев текущего года увеличился на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В частности экспорт пшеницы вырос на 86,7%, ячменя – в четыре раза, овса – в полтора раза», – прокомментировал министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Основными импортерами зерновых культур традиционно являются Китай и Монголия.