Эксперт: Реальных рисков остановки строек и банкротств девелоперов в России – нет

Российские застройщики умеют справляться с кризисами на «генетическом уровне». Об этом «Национальной службе новостей» (НСН) рассказал руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.

«На сегодняшний день мы знаем, что реальных рисков остановок строек или банкротства девелоперов в России не существует. Есть заявление банков, есть мониторинг Дом.РФ о том, что в зоне риска пока нет ни одного застройщика в Российской Федерации, который бы полностью уходил в дефолт. Если ситуация со снижением продаж будет продолжаться очень долго, то без снижения объема стройки, конечно, могут вырасти риски, связанные с недостатком финансирования строительства», – говорит эксперт.

По его словам, в связи с этим все крупные застройщики заявили о приторможении вывода новых проектов. Это приведет к тому, что риски дефолтов застройщиков сойдут на нет.

«Если меньше строить, то тех денег, которые будут поступать от продаж, будет достаточно. Надо объемы стройки уменьшить на 30%», – заключает он.

– Рынок продолжит жить. Несомненно, ряд компаний – думаю, 10% от общего числа – будут ждать потрясения, но вала банкротств мы не увидим. Как специалисты, прошедшие 25 лет на рынке жилищного строительства, мы сегодня можем предугадать, у каких проектов, застройщиков могут возникнуть сложности, – завил в интервью «Газете Дело» основатель группы компаний «ВостСибСтрой» Виктор Ильичев.