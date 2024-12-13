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70% сибиряков предпочли бы премию корпоративу

Отметить праздник в кругу коллег любят лишь 2% работников СФО. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

56% работников из Сибири, в том числе Иркутской области, стараются посещать новогодние корпоративы. Из них 36% никогда не пропускают этот повод и ходят на празднование каждый год. 13% респондентов ходят на корпоративы, но уточняют, что это решение зависит от компании-работодателя, а 6% посещают праздник только при условии хороших отношений с коллективом. Еще 15% пойдут, если будет подходящее настроение.

«Любовь» сибиряков к новогодним корпоративам не выдерживает никакой конкуренции с возможностью получить премию. Сразу 70% работников СФО, в том числе Иркутской области, заявили, что если бы они могли выбирать, то выбрали бы денежное вознаграждение.

Каждый четвертый сотрудник (24%) расчетливо отметил, что, возможно, предпочел бы премию, но это зависит от ее размера.

Таких, кто все равно пошел бы на корпоратив, отказавшись от премии, среди сибиряков всего 2%, а в целом по стране такой ответ дали 4% опрошенных. Оставшиеся 3% не смогли дать однозначный ответ. Чаще других склоняются в сторону премии вместо корпоративной елки маркетологи и пиарщики, а также строители (по 78%), работники науки и образования (75%), ИТ-специалисты (74%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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