ИГУ вошел в рейтинг лучших вузов мира в области достижения целей устойчивого развития

Иркутский государственный университет вошел в список QS World University Rankings: Sustainability. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В рейтинге 1744 учреждения, среди которых 32 вуза из России. ИГУ занимает 18 место среди российских вузов, а в мировом топе расположился на 1251+ месте.

Оценка воздействия на окружающую среду (Environmental Impact) ведется сразу по нескольким показателям. Это качество экологического образования, которое реализуется в вузе, количество и качество экологических исследований, а также вклад университета в создание общего экологически устойчивого будущего.