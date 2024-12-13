ИГУ вошел в рейтинг лучших вузов мира в области достижения целей устойчивого развития

Иркутский государственный университет вошел в список QS World University Rankings: Sustainability. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
В рейтинге 1744 учреждения, среди которых 32 вуза из России. ИГУ занимает 18 место среди российских вузов, а в мировом топе расположился на 1251+ месте.
Оценка воздействия на окружающую среду (Environmental Impact) ведется сразу по нескольким показателям. Это качество экологического образования, которое реализуется в вузе, количество и качество экологических исследований, а также вклад университета в создание общего экологически устойчивого будущего.
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2 декабря 2024