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Искусственный интеллект научили выявлять маршруты общественного транспорта с наибольшим количеством безбилетников

AI-модель Сбера выявляет, в какое конкретно время и на остановках каких маршрутов находится больше всего пассажиров, не желающих оплачивать проезд.

Искусственный интеллект научили прогнозировать и выявлять время и остановки наземного транспорта, где чаще всего можно встретить пассажиров без билетов. Это поможет минимизировать случаи неоплаченного проезда. AI-решение может на основе обезличенных данных об оплатах и пассажиропотоке предсказывать маршруты с наибольшим количеством безбилетников на горизонте одной, двух или трёх недель. Модель разработали специалисты Сбер Бизнес Софт, её первая версия реализована к международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

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Реализация модели возможна на маршрутах, где оплата производится только с помощью валидаторов и установлены датчики для подсчета пассажиропотока.

«Искусственный интеллект всё шире используется в системах общественного транспорта, что повышает качество пассажирских перевозок и безопасность на дорогах. Проблема безбилетного проезда очень актуальна, и мы видим, что искусственный интеллект может внести свой вклад в её решение. Потенциал нашей AI-модели позволит в перспективе тиражировать ее на разные субъекты РФ», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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