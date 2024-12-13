S7 открывает новые направления полётов из Иркутска в Китай

В эти выходные S7 Airlines открывает полёты по двум направлениям в Китай. Рейсы из Иркутска в Шанхай будут выполняться с 14 декабря 2024 г. два раза в неделю, по вторникам и субботам. А уже 15 декабря состоится первый рейс из Иркутска в Гуанчжоу – эти рейсы в дальнейшем также будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и воскресеньям, сообщили в компании.

«В этом зимнем сезоне мы открываем сразу два новых направления из Иркутска - в Шанхай и в Гуанчжоу. Новые рейсы - часть программы расширения географии полётов S7 Airlines в города Китая. Для нас Иркутск является ключевым трансферным хабом, связывающим Россию с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Помимо Шанхая и Гуанчжоу, в зимнем сезоне S7 Airlines предлагает прямые полёты в Пекин - из Иркутска, Владивостока и Новосибирска. У путешественников появляется больше возможностей для знакомства с уникальной культурой Китая», – говорит Игорь Веретенников, директор по стратегии S7 Group.

Полёты по обоим направлениям будут осуществляться на Boeing 737-800, в салоне которых могут разместиться 168 пассажиров в экономическом классе и восемь — в бизнес-классе.

В последние годы наблюдается значительный рост пассажиропотока в регионе. Ранее стало известно, что иркутский аэропорт готовится встретить в этом году 4 миллионного пассажира, что не происходило со времен Советского Союза. По итогам 2023 года иркутский аэропорт зафиксировал наибольший прирост числа пассажиров среди всех российских воздушных узлов — на 44%. Общий объем перевозок достиг рекордных 3,787 миллиона человек.

Рост пассажиропотока потребовал расширения инфраструктуры. В 2023 году началось возведение модульного пассажирского павильона для обслуживания прилетающих и трансферных пассажиров на внутренних рейсах. Осенью 2024 года строительство было завершено. Площадь терминала составляет 2,6 тыс. квадратных метров. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и представитель президента в СФО Анатолий Серышев, посетившие терминал, отметили важность данного объекта для региона.