Около 1,2 тыс. участков дорог включено в программу «Транспортный каркас Иркутской области»

Такое распоряжение подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Участниками программы являются 44 населенных пункта, это административные центры муниципальных районов, либо города и поселки, где проживает более шести тысяч человек. Они являются опорными территориями Иркутской области. Совместно с администрациями муниципалитетов сформирован перечень участков дорог. Они ведут к социально значимым объектам, либо являются основными автодорогами населенных пунктов.

– Программа «Транспортный каркас Иркутской области» – это возможность для муниципальных образований привести в нормативное состояние основные магистрали. Она работает уже два года и показывает положительный результат. Только в этом году по ней в нормативное состояние привели около 72 километров автодорог. На реализацию программы в этом году было заложено два миллиарда рублей, но муниципалитеты очень активно в нее включились и попросили увеличить финансирование. На данный момент на ее реализацию в этом году из областного бюджета направлено уже 2,9 млрд рублей, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В этом году благодаря программе, например, в рабочем поселке Маркова Иркутского района провели капитальный ремонт участка улицы Магистральной, который ранее был полностью гравийным. В весеннее время его размывало. Сейчас на участке уложено асфальтобетонное покрытие. В Саянске завершён ремонт участка улицы Фасадной, которая является основным подъездом к АО «Саянскхимпласт», и в Усть-Илимске – улицы Наймушина. Она имеет большое значение, так как там расположена школа и две больницы.

В список участников программы с 2025 года включили село Смоленщина Иркутского района, население которого официально превысило шесть тысяч человек. Местная администрация сформировала перечень социально важных участков дорог. Их 14 общей протяженностью 5,52 км. В их числе улица Горького, которая ведет к Смоленской школе, улица Матросова, где расположен детский сад, участки с наиболее интенсивным движением, где проходит путь следования межмуниципального автобусного маршрута №428 «Смоленщина – Иркутск».