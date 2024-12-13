Дополнительные средства направят на строительство школы в Братске

В ней смогут учится 1275 детей. О дополнительном финансировании стало известно на встрече председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева и мэра города Александра Дубровина.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– На мой взгляд, прошла конструктивная и эффективная встреча. Обсудили те задачи, решение которых имеет первоочередное значение для города. Это, прежде всего, решение вопроса с финансированием для продолжения строительства школы на 1275 обучающихся, ремонт школы №6, который включен в нацпроект. Также был поднят вопрос, связанный с расширением возможности направлять больше средств региональной субсидии на социально-экономическое развитие на различные мероприятия, – сообщил Константин Зайцев.

Как отметил председатель регионального кабмина, на 2025 год в бюджете Иркутской области на строительство школы на 1275 мест в жилом районе Центральный предусмотрено 196 млн рублей, на 2026 год – 638 млн рублей, на 2027 год – 1,5 млрд рублей. По результатам совещания принято решение о выделении в следующем году дополнительных средств на достройку.

– Исходя из исполнения бюджета будем дополнительно выделять деньги для того, чтобы подрядчик, который работает на школе, не испытывал дефицит финансовых средств и продолжал строительство, и сдал объект вовремя, – добавил Константин Зайцев.

Напомним, в начале декабря в Москве губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочие встречи с Министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым и его заместителем Андреем Николаевым. Игорь Кобзев обратился к руководству Минпросвещения России с просьбой поддержать включение школы на 1275 мест в Братске в реализуемые Минпросвещения России мероприятия государственной программы РФ «Развитие образования».