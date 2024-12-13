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Как превратить сложный ремонт в четкий и понятный план действий

Ремонт – боль многих, кто покупает квартиру без отделки и хочет создать свое уникальное пространство.

Если вам предстоит ремонт в квартире или таунхаусе, «Хрустальный» приглашает на полезный оффлайн-урок от агентства дизайна интерьеров «Двигатель». Его тема – «Ремонт квартиры: от проекта до заселения».

На мероприятии вы получите ценную информацию, которая поможет вам:

  • составить план действий с четкой последовательностью,
  • сэкономить бюджет,
  • взаимодействовать с подрядчиками для получения нужного результата без задержек,
  • выбирать материалы и рассчитывать нужные объемы,
  • продумать удобство каждой комнаты.

Спикеры от компании «Двигатель»:

  • Екатерина Карпова – дизайнер интерьеров и комплектатор с 14-летним опытом, эксперт по созданию комфортных жилых пространств.
  • Антон Карпов – проект-менеджер с 20-летним опытом в организации строительства и ремонта.

«Не упустите возможность получить ценные знания и советы профессионалов! Записывайтесь прямо сейчас и сделайте свой ремонт успешным и безболезненным. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке», – сообщают организаторы.

  • Дата: 14 декабря, суббота, с 11:00 до 13:00.  
  • Место проведения: мкр Хрустальный парк, ул. Суханова 1/2, 2 этаж, офис девелоперской группы «Хрустальный».
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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