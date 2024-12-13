Победители и призеры регионального чемпионата «Профессионалы» будут получать премии губернатора Иркутской области

Указ об учреждении премий подписал глава региона Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– В регионе появится еще одна мера поддержки для талантливых молодых людей и их наставников, успешно участвующих в чемпионатном движении, который является частью федерального проекта «Профессионалитет». Победа на региональных соревнованиях профессионального мастерства – первый значимый шаг будущих профессионалов на пути к мастерству, заявка на карьерный рост. Это также отличная оценка и для наставников, вложивших в подготовку воспитанников свои знания, опыт и душу. В целом достижения на межрегиональных состязаниях подтверждают высокий уровень подготовки кадров в региональной системе среднего профобразования, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, региональный этап чемпионата «Профессионалы» – это крупнейшее событие в системе СПО, площадка для трансляции лучшего опыта в формировании профессионального мастерства и демонстрации личных достижений молодежи в карьерном росте. По итогам соревнований чемпионата в марте 2024 года было определено 107 победителей – 84 студента в основных компетенциях и 23 обучающихся общеобразовательных организаций в юниорских, а 171 студент и 46 обучающихся общеобразовательных организаций стали призерами.

Глава региона Игорь Кобзев также подписал распоряжение о присуждении премий призерам Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2024 году – мероприятия президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Премии получат студентка Иркутского базового медицинского колледжа Кристина Антипина за третье место по компетенции «Медицинский и социальный уход» и ее наставник, педагог колледжа Ольга Кадникова, а также обучающийся школы №6 Ангарска Всеволод Ненашев и его наставник, преподаватель Ангарского техникума строительных технологий Анжела Иванова – за второе место по компетенции «Администрирование баз данных» среди юниоров.