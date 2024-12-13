Компании в Приангарье задолжали 7,5 млн рублей государству за использование лесов

В Иркутской области коммерческие организации не платили деньги за использование лесов. Должников выявили в Чунском районе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, лесные участки были переданы в пользование предпринимателям для заготовки древесины. При этом в 2022–2023 годах шесть фирм не в полной мере платили по договорам аренды.

«В связи с этим сформировалась задолженность по платежам в федеральный и региональный бюджеты в размере более 7,5 млн рублей», – говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры средства были возвращены в полном объеме.