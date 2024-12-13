Площадку для дрессировки и выгула собак впервые создали в Иркутске

На территории Правобережного округа Иркутска появилась площадка для дрессировки и выгула собак. Ее разместили в районе дома № 38 в микрорайоне Зеленый, рассказали в пресс-службе мэрии.

«На участке более 600 квадратных метров установили ограждение, балансир, барьеры разной высоты, горку, бум, слалом, тоннель, различного вида кольца, а также мостик, трамплин и дорожку. Предусмотрели навес, лавочки для владельцев животных, урны. Часть площадки имеет твердое покрытие», – говорится в сообщении.

Обустроенные элементы подойдут для больших и маленьких пород. Сделано высокое ограждение, чтобы животные не убежали во время занятий. Убирать за своими животными хозяева должны самостоятельно – это обязательное правило посещения.

Такой объект в Иркутске появился впервые. Его создали по муниципальной программе «Формирование комфортной и безопасной городской среды».