Молодежный центр площадью 1,5 тысячи «квадратов» появится в Усть-Куте

В городе Усть-Куте появится центр для молодежи. Его обустроят в трехэтажном здании общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Коммуникации здания, в числе которых системы электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, находятся в исправном состоянии, но требуют ряда ремонтных работ», – пояснили власти.

В частности, ремонт систем водоотведения состоится до 1 октября 2025 года, восстановление систем отопления – до 31 декабря 2024 года. Помимо этого, был организован капитальный и косметический ремонт всех помещений, заменены межкомнатные двери и стеклопакеты.

В следующем году Усть-Кут планирует принять участие в региональном этапе конкурса «Регион для молодых». В случае победы он будет включен в федеральную заявку от Иркутской области на получение субсидии от Росмолодежи.

Эти средства в 2026 году могут быть направлены на создание в новом молодежном центре профориентационного пространства, клуба для молодых семей, клуба молодых предпринимателей, кибер-арены, медиа-студии, универсальной творческой мастерской, фудкорта и других площадок.