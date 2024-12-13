Иркутянина обвинили в контрабанде леса на 580 млн рублей

В Приангарье осудят жителя Иркутска. Его обвиняют в контрабанде леса в крупном размере и других преступлениях, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в 2016-2019 годах мужчина в составе организованной группы занимался скупкой незаконно заготовленной древесины и последующей ее легализацией с помощью фиктивных сделок. Он использовал документы, содержащие недостоверные сведения.

«Используя фирмы, оформленные на подставных лиц, соучастники незаконно экспортировали более 112 тысяч кубических метров лесоматериалов стоимостью более 580 млн рублей», – пояснили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в Тайшетский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других соучастников преступлений продолжается.