Губернатор Иркутской области 17 декабря в прямом эфире ответит на вопросы жителей

Прямая линия с губернатором Иркутской области пройдет 17 декабря. В ее рамках Игорь Кобзев ответит на вопросы жителей.

«Вопросов поступает, по традиции, много. Все обращения берутся в работу профильными ведомствами. По ряду обращений дадим разъяснения сразу в ходе прямой линии. Для этого на связи будут все ответственные должностные лица», – отметил глава региона в своем тг-канале.

Губернатор выйдет в прямой эфир в 19:00. Посмотреть трансляцию можно будет на телеканале «Россия 24», а также в группе «Вести Иркутск» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, ранее прямую линию планировалось провести 10 декабря, однако мероприятие пришлось перенести из-за болезни Игоря Кобзева: он заразился коронавирусом.