Новости

Ингосстрах Банк повышает ставки по вкладам до 23,8% годовых

С 13 декабря 2024 года Ингосстрах Банк увеличивает ставки по вкладу «Карамель». Рост доходности составил от 0,6 до 1 процентного пункта на сроках 6 и 12 месяцев.

Максимальная ставка – 23,8% годовых – предлагается по вкладу на полгода и 1 год. Наиболее выгодные ставки действуют при размещении средств с выплатой процентов в конце срока.

Вклад доступен новым клиентам и всем, кто последние 3 месяца не пользовался сберегательными продуктами банка. Депозит открывается без опций снятия и пополнения.

При оформлении подписки Инго можно получить дополнительную выгоду от срочных рублевых вкладов в Ингосстрах Банке: до 1% годовых от суммы вкладов до 2 млн ₽ при покупках по картам банка от 30 000 ₽ в месяц. Дополнительный доход начисляется Ингорублями на бонусный счет программы лояльности «Инго Бонус», которую совместно реализуют Инго Экосистема и Ингосстрах Банк.

При оформлении депозитов в интернет-банке и приложении Ингосстрах Банка действуют ставки на 0,25 процентного пункта выше, чем при открытии в офисах. Ознакомиться с подробными условиями по вкладу «Карамель» можно на сайте Ингосстрах Банка.

Реклама. АО Ингосстрах Банк. Ингосстрах Банк erid:2VfnxwfTkC8

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«Ждать у моря погоды не собираемся»,– Виктор Ильичев, основатель ГК «ВостСибСтрой»
«Наша задача – помочь людям переехать за город». Антон Кондратьев – о силе коллаборации и перспективах малоэтажки
«Кризис – время готовить новые проекты». Денис Денисенко – о девелоперском подходе и продуктах будущего
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес