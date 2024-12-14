Ингосстрах Банк повышает ставки по вкладам до 23,8% годовых

С 13 декабря 2024 года Ингосстрах Банк увеличивает ставки по вкладу «Карамель». Рост доходности составил от 0,6 до 1 процентного пункта на сроках 6 и 12 месяцев.

Максимальная ставка – 23,8% годовых – предлагается по вкладу на полгода и 1 год. Наиболее выгодные ставки действуют при размещении средств с выплатой процентов в конце срока.

Вклад доступен новым клиентам и всем, кто последние 3 месяца не пользовался сберегательными продуктами банка. Депозит открывается без опций снятия и пополнения.

При оформлении подписки Инго можно получить дополнительную выгоду от срочных рублевых вкладов в Ингосстрах Банке: до 1% годовых от суммы вкладов до 2 млн ₽ при покупках по картам банка от 30 000 ₽ в месяц. Дополнительный доход начисляется Ингорублями на бонусный счет программы лояльности «Инго Бонус», которую совместно реализуют Инго Экосистема и Ингосстрах Банк.