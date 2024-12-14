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Туристов предупредили о выходе рыси к людям в популярном поселке на Байкале

Местные жители поселка Байкал (порт) заметили рысь. Этот населенный пункт, откуда поезда отправляются по КБЖД, является популярным у туристов, сообщает пресс-служба полиции Иркутской области.

«Вчера около 22:00 в отдел МВД России по Слюдянскому району поступило сообщение о том, что возле населенного пункта Порт Байкал, расположенном рядом с истоком реки Ангара, замечена рысь, которая ходит вблизи поселка. По сообщению очевидца, она напала на кошку. Указанные сведения проверяются. Проинформированы охотоведы», – говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили, что встреча с диким зверем опасна для жизни и здоровья, потому туристам рекомендуют не взаимодействовать с рысью, не приближаться к ней, не кормить и не фотографировать.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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