Высокая ключевая ставка осложняет ситуацию в строительном бизнесе Приангарья – эксперт

В настоящее время строительный бизнес России и, в частности Иркутской области, сталкивается с рядом вызовов внешнего мира. Один из них – высокая ключевая ставка Центробанка, рассказал в интервью SIA.RU основатель ГК «ВостСибСтрой» Виктор Ильичев.

«Высокая ставка Центробанка нашему строительному бизнесу, безусловно, мешает, и сильно. Это один из главных вызовов на сегодняшний день», – отметил собеседник агентства.

В частности, она ограничивает отрасль в инвестиционных проектах, для реализации которых необходимы авансы со стороны заказчиков – в среднем от 30% до 50%.

Подробности – в нашем интервью.