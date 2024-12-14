Зимний сезон открылся на «Горе Соболиной» в Байкальске

В городе Байкальске Иркутской области на «Горе Соболиной» открылся зимний сезон. Сегодня любители активного отдыха отпраздновали это событие, сообщается в соцсетях горнолыжного курорта.

Люди поучаствовали в массовом спуске с горы, а также в конкурсах, розыгрышах, мастер-классах по джиббингу, соревнованиях и других активностях. Образовывались очереди из желающих прокатиться на подъемнике.

Подарками для гостей события стали выступление рок-рейв-фолк коллектива из Саратова TMNV и DJ сет.

«Гора Соболиная» включает 15 трасс и кресельный подъемник, который работает весь год. Освоение склонов горы началось в 1969 году – именно тогда энтузиасты обустроили первую трассу.