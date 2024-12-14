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Мощный пожар охватил 110 «квадратов» жилья в Алзамае

В городе Алзамае Иркутской области произошел пожар. Инцидент случился ночью на улице Октябрьской, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, в темное время суток семья, находившаяся дома, проснулась от шума. Муж и жена увидели, что гараж, пристроенный к жилью, полностью охвачен огнем. Людям чудом удалось выбежать на улицу и вызвать огнеборцев.

Пламя вскоре перешло на расположенные рядом баню и дом. Огонь охватил 110 квадратных метров – на этой площади его удалось ликвидировать. В тушении участвовали четыре сотрудника и две единицы техники МЧС России.

Погибших и пострадавших нет. Причина инцидента – возгорание теплого пола в гараже.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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