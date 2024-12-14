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Один из крупнейших ДК в Усть-Илимске отремонтировали за 307 млн рублей

В Усть-Илимске Иркутской области завершился ремонт одной из крупнейших в городе культурных площадок – ДК «Дружба». Работы обошлись в несколько сотен миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Капитальный ремонт Дворца культуры "Дружба" начался мае 2022 года и был разбит на три этапа, включающие ремонт кровли, ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории. На проведение работ было выделено более 307 млн рублей из областного и местного бюджетов», – пояснили власти.

При ремонте фасада натуральный ракушечник, который стал разрушаться после 35 лет эксплуатации, заменили на светло-бежевый травертин. Разработана специальная металлическая подсистема, позволяющая устанавливать плиты травертина без необходимости затирки швов, образуя вентилируемый фасад. Перед монтажом плит стены здания обработаны высококачественным утеплителем.

Кроме того, были заменены окна и двери, установлены новые витражные рамы и пожарные лестницы. Для создания современного облика здания по периметру установлена подсветка. На завершающем этапе на площадке возле Дворца культуры был уложен асфальт, выполнено озеленение.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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