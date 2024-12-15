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Улицу Российскую в центре Иркутска полностью отремонтируют в 2025 году

В Иркутске в 2025 году продолжится комплексный ремонт улиц. В числе объектов, которые приведут в порядок, – улица Российская, следует из документации на портале госзакупок.

Согласно данным в документации, улицу обновят на всем протяжении – от Ленина до бульвара Гагарина. Подрядчику предстоит провести обрезку и валку аварийных веток и деревьев, демонтаж старых покрытий и элементов, обустройство нового основания, укладку асфальта на дорогу и тротуары, установку бордюров, замену люков, восстановление дождеприемных колодцев, зеленой зоны, освещения, а также выполнить ряд других мероприятий.

В рамках ремонта приведут в порядок и трамвайные пути: будут установлены новые железобетонные плиты, запланировано исправление их основания.

Работы на объекте начнутся 15 апреля 2025 года, завершить их планируется до 30 сентября. Стоимость контракта – 63,7 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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