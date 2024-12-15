Международная выставка уникальных ювелирных изделий открылась в Иркутске

В Иркутском художественном музее им. В. П. Сукачева открылась уникальная международная выставка «Ювелирные грани». Она будет работать до 12 января 2025 года, сообщается на сайте культурного учреждения.

Экспозиция включает более 150 работ профессиональных ювелиров со всей России – из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Белокурихи, Улан-Удэ, Якутска и Иркутска, а также произведения студентов из Китая и Монголии.

Также посетители экспозиции смогут увидеть живопись из собрания Иркутского художественного музея. В рамках выставки пройдут экскурсии, лекции о ювелирном искусстве и дизайне, а также конкурс молодых ювелиров.