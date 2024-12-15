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Аналитики рассказали, как изменились цены на вторичное жилье в Иркутске за год

Специалисты федерального портала «Мир квартир» изучили цены на вторичное жилье в России и подсчитали, как они изменились за год, а также по итогам прошлого месяца. Выяснилось, что за 12 месяцев прирост произошел почти во всех 70 исследованных населенных пунктах.

В частности, в Иркутске квартира в среднем за год подорожала на 5,5%, до 7,1 млн рублей, за ноябрь – на 2,5%. Квадратный метр за 12 месяцев стал стоить больше на 7,1%, за прошлый месяц – на 0,9%: его средняя цена равна 133,3 тысячи рублей.

Наибольший рост стоимости недвижимости за год произошел в Краснодаре – на 29,8%, Набережных Челнах – 19,4%, Кургане – 17,9%, Курске – 17,6% – и Новосибирске – 15%.

Снизились цены на квартиры в Ярославле – на 2,7%, Сургуте – 0,9%, Владивостоке – 0,8% – и Магнитогорске – 0,8%.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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