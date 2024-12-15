Большинство иркутян хотели бы увидеть на новогодних огоньках выступление SHAMANa

Аналитики сервиса Superjob провели исследование и выяснили, каких бы артистов жители Иркутска хотели бы увидеть на новогодних огоньках по телевизору в 2025 году. В опросе поучаствовали экономически активные горожане.

Самым предпочтительным артистом оказался SHAMAN, на второй строчке – Сергей Волчков, на третьей – Сергей Лазарев. Также иркутянам по душе Севак Ханагян, Филипп Киркоров, Niletto.

В целом музыкальные шоу в новогоднюю ночь включат 42% жителей столицы Приангарья: каждый десятый планирует их смотреть, остальные – для фона. Около половины горожан даже не собираются включать подобные передачи в ночь с 31 декабря на 1 января.