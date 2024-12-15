Дом культуры в Ново-Николаевске капитально отремонтировали впервые за 34 года

В поселке Ново-Николаевск Иркутской области впервые 34-летний период эксплуатации капитально отремонтировали Дом культуры. На работы выделили более 43 млн рублей из областного и местного бюджетов, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«В здании заменили кровлю и окна, выровняли пол и несущие стены, покрасили фасад. В ходе капремонта на территории построили котельную, а также провели электротехнические работы», – пояснили власти.

В помещениях состоялись внутренние отделочные работы, полностью обновили зрительный зал. Созданы комфортные условия для занятий в различных кружках, в том числе танцевальных и театральных. На втором этаже появились библиотека и читальный зал.