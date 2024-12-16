Падение выдач ипотеки до исторического минимума ожидают в России: главное за ночь

За минувшую ночь эксперты зафиксировали падение цен на новостройки, спрогнозировали снижение до рекордных минимумов выдач ипотечных займов, заметили повышение числа отказов в предоставлении россиянам шенгенских виз, а на Байкале люди отпраздновали открытие горнолыжного сезона. Подробности читайте в обзоре SIA.RU.

Квартиры в новостройках дешевеют

За прошедший месяц зафиксировано снижение цен на жилье в новостройках. Стоимость упала в различных городах: существеннее всего в Красноярске и Ростове-на-Дону. Это связано с ограниченным спросом и необходимостью стимулировать продажи, отмечают аналитики. В среднем цены сократились в пределах 1%. По данным экспертов, существенного сокращения ждать не стоит, поскольку в ближайшее время оно не предвидится из-за долговых нагрузок застройщиков и роста ключевой ставки.

Россияне столкнулись с отказами в шенгене

Жителям России стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз. По информации экспертов, это связано с ограничением на число рассматриваемых заявлений до 50-100 в день, а также тщательными проверками документов. Предварительно, предпосылок для улучшения текущей ситуации нет. При этом популярность путешествий из России в Европу растет, что объясняется открытием новых рейсов.

Выдачи ипотеки резко упадут

Аналитики спрогнозировали сокращение выдач ипотеки до 40% в начале 2025 года. Это связано со снижением ее доступности и, например, предполагаемым ростом первоначального взноса, ограничением ссуд на специальных условиях и прочего. При этом драйвером рынка может остаться семейная ипотека, если ее условия принципиально не изменятся. По словам экспертов, рассчитывать на повышение доступности ипотечного займа в ближайший год не нужно ввиду высокой ключевой ставки и мер Центробанка для сдерживания инфляции.

Губернатор Приангарья ответит на вопросы жителей

Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о выздоровлении: коронавирус отступил, что позволит ему провести прямую линию. Событие состоится в ближайший вторник, 17 декабря, в 19:00. В прямом эфире на телеканале «Россия 24» губернатор ответит на вопросы жителей. На связи будут находиться представители различных структур и органов власти, которые смогут оперативно дать комментарии по необходимым темам.

На Байкале открыты горы

Горнолыжный отдых официально открылся на Байкале: на «Горе Соболиной» отпраздновали начало зимнего сезона. Состоялся массовый спуск, а также концерт, розыгрыши призов и ряд других активностей. Несмотря на холода, люди выстроились в очередь, чтобы прокатиться на подъемнике, насладиться живописными видами и съехать с крутых склонов.