«Известия»: Банки сокращают лимиты по кредитным картам

Финорганизации снижают грейс-период и повышают комиссии за снятие наличных. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные с форума «Банки.ру».

Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам, пишут пользователи. Их могут урезать в несколько раз без предупреждений – о проблеме сообщили клиенты трех крупных участников рынка. Число таких случаев выросло в ноябре–декабре этого года.

В частности, клиенты одного из ведущих банков страны сообщали, что им снижали лимиты и вдвое, и в девять раз, и даже в 20 – например, одному из них кредитную сумму сократили с 200 тыс. до 10 тыс. рублей. Еще один пользователь сообщил, что ему вовсе обнулили лимит без предупреждения, однако затем, по просьбе, вернули.

Лимиты могут уменьшить клиентам с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам, пояснили в пресс-службе финорганизации.

Иметь клиентов с высокой долговой нагрузкой сейчас для банков затратно из-за макропруденциальных лимитов (МПЛ) ЦБ, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Они ограничивают долю высокорискованных заемщиков – тех, что направляют на обслуживание долгов большую часть своего дохода.

Ранее стало известно, что доля молодых заемщиков в сегменте кредитных карт достигла 30%. Это наивысшее значение доли самых молодых граждан в упомянутой структуре в 2024 году, с начала года она увеличилась на 0,5 п.п. При этом граждане моложе 30 лет остаются самой массовой категорией заемщиков по новым выданным кредитным картам (30%), а наименьшей – заемщики старше 60 лет (12,2%).