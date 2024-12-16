Новости

ГК ВостСибСтрой
«Ждать у моря погоды не собираемся»,– Виктор Ильичев, основатель ГК «ВостСибСтрой»
«Наша задача – помочь людям переехать за город». Антон Кондратьев – о силе коллаборации и перспективах малоэтажки
«Кризис – время готовить новые проекты». Денис Денисенко – о девелоперском подходе и продуктах будущего
Все материалы сюжета

Причиной неприятностей на корпоративе чаще всего становится алкоголь

Чаще всего о таких случаях вспоминают топ-менеджеры. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Опрос hh.ru показал, что неприятности во время новогоднего корпоратива случались в компании у каждого пятого (22%) работающего жителя Сибирского ФО. Чаще всего (у 13%) это было связано с тем, что отдельные сотрудники «перебрали» с алкоголем. Больше других о таком вспоминали топ-менеджеры (25%) и работники искусства и культуры (23%).

У 5% респондентов из СФО бывали случаи, когда их коллеги выясняли отношения с помощью физической силы. Самый высокий показатель среди регионов – в Красноярском крае, где драчунов оказалось 8%. В целом по России подобным образом себя проявили лишь 4% работников, а чаще всего об этом упоминали представители сферы закупок (11%).

Примечательно, что большинство (76%) опрошенных заявили, что сами не были свидетелями случаев, когда корпоратив пошел не по плану. Более того, 94% респондентов признались, что никогда лично не попадали в такие ситуации, а вот у 2% подобный опыт был.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Охлаждение рынка автокредитования в 2025 году может составить 10–20%
Рынок жилья адаптируется к высоким ставкам: прогнозы на 2025 год
Греф о вызовах 2025 года, ключевой ставке и рубле: основные тезисы
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес