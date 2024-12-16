Государственное софинансирование ПДС могут привязать к количеству детей

Конкретных решений пока нет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

С января этого года в России действует программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая предполагает возможность для граждан накопить на свое будущее, образование детей и т.д.

Одна из инициатив, которая обсуждается при создании нового механизма сбережений, касается софинансирования инвестиций граждан в ПДС. Предлагается привязать размер государственного взноса к числу детей в семье, рассказали несколько источников «Известий», знакомых с ходом обсуждения. Есть несколько предложений, в том числе и это, подтвердил другой собеседник. По его словам, окончательных решений пока нет – все находится в проработке.

Как сообщил «Известиям» председатель Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Аркадий Недбай, идея привязки размера государственного софинансирования к числу детей была выдвинута отраслью в рамках подготовки семейной программы. Предлагается дать возможность заключать договора в пользу несовершеннолетних детей с отдельным софинансированием на каждого члена семьи, пояснил он. Такое решение, например, могло бы помочь накопить, например, на образование.

Напомним, ПДС – это накопительно-сберегательный продукт для граждан с финансовой поддержкой государства. С его помощью любой совершеннолетний гражданин может накопить средства – например, в качестве прибавки к будущей пенсии.Откладывать с программой можно и на любые другие долгосрочные цели, например, на загородную недвижимость, оплату образования, своё дело. В отличие от депозитов и накопительных счетов договор ПДС заключается не с банком, а с негосударственным пенсионным фондом.