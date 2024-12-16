ИНК поддержит создание современного Дома молодежи в Усть-Куте

Компания окажет содействие в подготовке заявки от Усть-Кутского муниципального образования на Всероссийский конкурс программ комплексного развития в субъектах РФ «Регион для молодых» от Росмолодежи, а также обеспечит частичное финансирование проекта.

Создание многофункционального центра планируется по адресу Новая, 20. Это трехэтажное кирпичное здание общей площадью 1530 кв.м. В современном пространстве разместятся коворкинг, игровые комнаты, творческие мастерские, профориентационное пространство, киберарена, подкаст-студия, медиастудия, зона фудкорта, квест-комнаты и VR-пространство.

– Сейчас мы готовим на следующий год заявку для получения от Росмолодежи субсидии «Регион для молодых», в 2026 году на эти средства сможем начать оснащение молодежного центра мебелью и оборудованием. Напомню, ранее Дома молодежи открылись у нас по нацпроекту «Образование» в Иркутске, Черемхово, Усть-Илимске. И мы намерены продолжать эту работу, – рассказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

При разработке проекта были учтены предложения и пожелания молодежи Усть-Кута.

– ИНК всегда уделяла большое внимание социальной ответственности и поддержке местных сообществ на территории присутствия. Создание Дома молодежи – это логичное продолжение нашей работы в Усть-Куте, где мы уже реализуем ряд проектов, направленных на поддержку молодого поколения. Мы уверены, что этот центр станет местом притяжения для молодых людей, помогая им реализовывать свой потенциал, – отметила директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти ИНК Ольга Харина.

Это не первая инициатива ИНК по поддержке молодежи Усть-Кута. Компания регулярно проводит грантовые конкурсы, в которых активно участвует молодежь для благоустройства территории, организует экскурсии на свои производственные объекты и поддерживает образовательные проекты. Так, в Усть-Куте на базе школы № 9 с 2018 года открыт ИНК-класс, где старшеклассники углубленно изучают физику, химию, математику, информатику, а также проходят дополнительные курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ. За все время действия образовательного проекта выпускниками стали 113 человек, большинство стали студентами профильных вузов на бюджетной основе. Часть из них прошли практику и трудоустроены в компанию.

Кроме этого, в Усть-Кутском районе Фонд Марины Седых ежегодно поддерживает талантливую молодежь: организует творческие мероприятия и помогает детям участвовать во всероссийских конкурсах.