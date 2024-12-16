Студенческие разработки получат гранты Эн+

Финал образовательной программы энергохолдинга Эн+ «Лаборатория энергетики» прошел в Иркутске 11 и 12 декабря. Это ежегодный грантовый проект, который проводится с 2018 года. За все время в «Лаборатории энергетики» приняло участие более 1 400 студентов из 45 колледжей и вузов всех федеральных округов России.

Цель программы – решение производственных кейсов в сфере энергетики с последующим внедрением лучших решений в работу холдинга. В этом году студенты работали над снижением теплопотерь, созданием приложений и программных модулей, а также разрабатывали интеллектуальные технологии диагностики оборудования и искали способы борьбы с обледенением оборудования в сфере угледобычи.

Среди самых популярных тем – прогнозирование выхода из строя батарей источников бесперебойного питания в центрах обработки данных (6 команд), снижение потребления электроэнергии базой отдыха (4 команды), по 3 команды работали над задачами автоматизации насосных станций, поиском безучётного потребления электроэнергии и защитой от вскрытия корпуса прибора учета, решали проблему примерзания угля к транспортировочным поверхностям.

«Лаборатория энергетики» – это акселерационная программа, когда найденные студентами решения помогают «доращивать» эксперты и научные руководители. В рамках программы студентов обучают экономической оценке инвестиций и развивают в будущих специалистах такие навыки, как управление проектами, креативное мышление и умение выступать с презентациями своего решения. По итогам предзащиты до финала было допущено 45 команд из 17 российских вузов и колледжей. Основатель Эн+ Олег Дерипаска не раз подчеркивал важность работы со студентами, а также постепенное их вовлечение в работу энергохолдинга. Именно поэтому, вот уже более 15 лет Эн+ разрабатывает и выпускает различные образовательные программы, направленные на повышение престижа профессий энергетической сферы.

Экспертами в финале «Лаборатории энергетики» выступили руководители бизнесов энергетического холдинга Эн+. По итогам защиты были определены 3 лучших команды, которые разделили общий грантовый фонд акселерационной программы – 1,05 млн рублей. Эн+ поддержит реализацию проектов и их внедрение в производство.

Список победителей:

1 место и грант 400 тыс. руб. у команды ИРНИТУ за решение кейса «Диагностика кабельных линий из сшитого полиэтилена – 500 кВ методом частичных разрядов на Усть-Илимской ГЭС».

2 место и грант 350 тыс. руб. – команда Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева за решение кейса «Прогнозирование выхода из строя батарей источников бесперебойного питания в центрах обработки данных».

3 место и грант 300 тыс. руб. – у команды Иркутского энергетического колледжа за решение кейса «Разработка программного модуля для формирования норм выдачи средств индивидуальной защиты и систем обеспечения средствами индивидуальной защиты».

Также призом зрительских симпатий отмечена команда Иркутского энергетического колледжа за решение кейса «Разработка устройства для сцепления-расцепления затвора нижнего бьефа с козловым краном без участия водолаза (БГЭС)» и выбран лучший кейс второго года (так называют перспективную идею, которая направлена на доработку и оформлена как решение во втором сезоне программы) – он у команды Иркутского политеха, они успешно решили кейс «Интеллектуальная система диагностики и увеличения ресурса работы подшипников и валов горного оборудования».