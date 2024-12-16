T2 повышает качество звонков в Иркутской области

Оператор T2 запустил в регионе технологию Voice over LTE. Это звонки не по обычному голосовому каналу, а через сеть 4G. Сервис обеспечивает речь в HD-качестве, моментальный дозвон и возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом во время разговора. Опция бесплатная и доступна всем абонентам t2.

Технология Voice over LTE, или VoLTE открывает для клиентов t2 целый ряд преимуществ:

передача голоса во время звонков осуществляется в более высоком качестве – без лишнего шума и помех;

соединение с абонентом происходит быстрее;

интернет-сессия во время звонка не прерывается.

Во время разговора можно продолжать обмениваться сообщениями в мессенджерах, пользоваться навигатором, просматривать контент в сети и раздавать интернет в режиме модема. Также VoLTE обеспечивает более экономный расход батареи смартфона.

Подключение опции не требует оплаты. В дальнейшем звонки через интернет тарифицируются как обычный голосовой трафик, включенный в тариф пакет гигабайтов не расходуется. В большинстве случаев сервис включается автоматически и значок VoLTE появляется в верхнем углу экрана смартфона. Если этого не произошло, опцию можно включить самостоятельно в настройках смартфона.

В Иркутской области звонки через сеть LTE доступны на всех популярных моделях мобильных устройств ведущих производителей – от Samsung и Xiaomi до относительно новых на рынке Oppo и Infinix.

«Запуск VoLTE – это логичное продолжение всех масштабных работ по развитию сети, которые Т2 проводит в регионе. За последние два года мы обеспечили связью более 100 населенных пунктов в Иркутской области. В начале осени расширили емкость 4G-сети и ускорили интернет в Иркутске, Черемхово, Усолье-Сибирском и Усть-Илимске, недавно завершили аналогичные работы в Ангарске и приступили к модернизации в Братске. Сейчас запустили звонки через сеть LTE, обеспечив для абонентов новый уровень голосовой связи. В ноябре мы развернули технологию на Иркутскую область, последовательно открывали доступ к VoLTE разным группам клиентов и проводили тесты корректности работы сервиса. На сегодняшний день всем абонентам t2, смартфоны которых поддерживают технологию, доступно еще более высокое качество звонков», – Виталий Зинатулин, технический директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2.