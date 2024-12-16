«Молодым нужна поддержка». В Иркутске завершился второй чемпионат «Твой бизнес – твое будущее»

Более ста человек из семи школ и трех средних специальных учебных заведений Иркутска стали финалистами регионального чемпионата «Твой бизнес – твое будущее», который второй год проводит Центр «Мой бизнес». Они пробовали себя в роли предпринимателей: презентовали бизнес-идеи, применяли законы экономики впечатлений, решали кейсы от реального бизнеса. Не исключено, что для многих участников игра станет стартовой площадкой для открытия своего бизнеса.

Фото: Андрей Фёдоров

Интерес растет

Региональный чемпионат по основам предпринимательства среди школьников и студентов «Твой бизнес – твое будущее» еще довольно молодой, проводится второй год. Тем не менее событие уже вызывает огромный интерес со стороны как участников, так и предпринимателей. Всего в отборочных этапах свои силы попробовали свыше 2 тысяч учащихся 15 школ и пяти колледжей. За три месяца Центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» провел 24 бизнес-игры.

– На них выдвигались самые невероятные идеи, многие проекты были проработаны практически до мелочей, что говорит о высоком уровне заинтересованности нашей молодежи в занятии предпринимательством, – рассказала директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова. – По итогам прошлого года мы приняли решение добавить возможность для участия студентов ссузов, и, как видим, решение оказалось абсолютно правильным.

Диляра Окладникова, директор Центра «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров

Свобода творчества

На отборочном этапе участники чемпионата предлагали проекты различной тематики. Например, в сфере туризма – создание турагентств, разнообразных отелей и баз отдыха на Байкале. Была даже идея передвижного кемпинга, с помощью которого туристы могли бы путешествовать по берегам озера. Среди необычных проектов также доставка с помощью современных технических средств медикаментов и продуктов тем людям, которым сложно выйти из дома (на балконы или к подъезду), производство рапсового масла для экспорта его в Китай, открытие аквапарка и других развлекательных площадок и даже организация фермы скорпионов по производству полезного яда для фармацевтики.

Фото: Андрей Фёдоров

Большой популярностью пользовалась сфера IT: были проекты по созданию различных VR-пространств, новых социальных сетей, платформ для генерации приложений. Предлагала молодежь и творческие идеи – по открытию студий, школ, арт-кафе (к примеру, для людей, которые не могут сконцентрироваться, организовать специальные комнаты для тренировки внимания).

– Молодые люди свободны, легки, не связаны какими-то шорами, – отметила Ольга Кирьянова, преподаватель, бизнес-тренер, соорганизатор чемпионата. – У них очень интересный взгляд на многие вещи, поэтому они могут выдавать порой очень оригинальные идеи. При этом школьники и студенты умеют очень хорошо соединять, синтезировать те данные, которые они знают и которые услышали на игре. Ребята спокойно переводят новые знания в навык.

Ольга Кирьянова. Фото: Андрей Фёдоров

Экономика впечатлений

В финал вышли порядка 100 человек из семи школ и трех средних специальных учебных заведений. Им предстояло выполнить задания четырех этапов: представить презентацию бизнес-идей, применить законы экономики впечатлений, решить кейсы от предпринимателей и пройти блиц-состязания.

Участникам объяснили: чтобы твой бизнес запомнился, чтобы на него обратили внимание, важна экономика впечатлений. Эта тема стала главной на чемпионате. Молодые люди быстро схватывали новое и предлагали интересные проекты для того, чтобы сделать бизнес узнаваемым, чтобы удивить клиентов. Глаза ребят горели от энтузиазма, а идеи удивляли своей оригинальностью и свежестью.

Фото: Андрей Фёдоров

Реальные кейсы

Много интересного, а подчас и полезного для реальных бизнесменов прозвучало на заданиях по решению кейсов от предпринимателей. Одна из задач выглядела так: у компании свое VR-пространство, открыли вторую точку, но поток клиентов не увеличился, а просто распределился между двумя локациями. Ребятам предложили подумать, как увеличить заполняемость обеих точек до 70-80%. Школьники и студенты колледжей сгенерировали массу идей, некоторые из них вызвали практический интерес у действующих предпринимателей.

Фото: Андрей Фёдоров

– Идея – это очень здорово, – отметил член жюри, управляющий ареной виртуальной реальности Warpoint в Иркутске Петр Волков. – Но в бизнесе самое сложное – реализация задуманного, выработка некой системности. Важно все выстроить настолько фундаментально, чтобы в будущем бизнес развивался системно, стабильно. Сегодня в мире существует много бизнес-процессов, а вот настоящих системных реализаций, которые предполагают стратегический менеджмент, чтобы все стояло ровненько и приносило пользу, очень мало.

Петр Волков, управляющий ареной виртуальной реальности Warpoint в Иркутске

Фото: Андрей Фёдоров

Готовы стартовать

Елена Иванова, директор подведомственного учреждения министерства молодежной политики области «Молодежный кадровый центр», член жюри чемпионата, добавила, что погружение молодых людей в реальную предпринимательскую среду поможет им в будущем открыть свой стартап, свое дело:

Елена Иванова, директор подведомственного учреждения министерства молодежной политики области «Молодежный кадровый центр». Фото: Андрей Фёдоров

– Многие начинающие бизнесмены боятся, что у них ничего не получится. Такие мероприятия, деловые игры позволяют снять этот барьер страха. Молодые люди пробуют себя, свои бизнес-модели, получают обратную связь. Они уже имеют первичные предпринимательские компетенции. Вообще сегодня очень большой отклик на подобные мероприятия. Школьники и студенты ссузов – это та аудитория, которая наиболее заинтересована в знаниях предпринимательской деятельности и которая потом без страха пробует свои силы на реальном рынке.

Фото: Андрей Фёдоров

Как отметили организаторы, чемпионат направлен на раннюю профориентацию школьников. Игра позволяет найти новые методы, запустить идеи, выбрать бизнес-модель. Знание основ предпринимательства, понимание законов экономики впечатлений позволяет смотреть в будущее достаточно спокойно и уверенно.

– Кстати, некоторые из участников уже хотят открыть свой бизнес. Они знают, где оформить самозанятость, как получить финансовую и консультационную поддержку в Центре «Мой бизнес». Они готовы стартовать, – добавила Диляра Окладникова.

Победителем чемпионата стала команда гимназии № 1, набравшая 414 баллов. В личном зачете по итогам голосования команд лучшим признали капитана команды Иркутского регионального колледжа педагогического образования Александра Новикова. Ребятам вручили памятные подарки, сертификаты в магазин техники, в VR-парк. Другие финалисты тоже не остались без поощрений.

Фото: Андрей Фёдоров

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Открыла бизнес в 15 лет»

Большинство членов жюри чемпионата – реальные бизнесмены. Самая юная среди них – Ирина Гутова, 15-летний предприниматель из Иркутска. Ее бизнесу 1,5 года, в ноябре она зарегистрировала ИП, поскольку дело стало приносить хороший доход. Ирина поделилась своим успешным опытом.

Ирина Гутова. Фото: Андрей Фёдоров

– Я владелец компании «Танцевальный бункер». У меня два зала, которые сдаю в почасовую аренду для проведения танцев и йоги. Есть столы, стулья, так что можно использовать и как коворкинг-залы для разных направлений. Помещения не в собственности, в аренде. Я сама танцор, преподаватель-хореограф. Это еще один дополнительный заработок. Со временем появилась идея оборудовать зал именно для подростков за доступную цену – 350 рублей в час. Меня поддержала мама, которая тоже предприниматель.

В будущем есть планы по франшизе, поскольку такие залы оказались очень востребованными, а сам бизнес – легкодоступный для молодых людей. Для несовершеннолетних такой заработок идеально подходит. Трудно, конечно. И морально, и физически. Нередко приходится отвлекаться на уроках в школе, чтобы провести финансовые операции. Но оно того стоит.

БЛИЦ

10 цитат молодежи о бизнесе

Фото: Андрей Фёдоров

Финальным аккордом чемпионата стало блиц-состязание: представителям команд нужно было коротко, но емко обозначить, что нужно для того, чтобы молодежь пришла в бизнес, какие направления ей наиболее интересны. Мы записали 10 ярких цитат.

1. Нужно дать больше свободы, искренности и поддержки, а также снизить налоговый гнёт на бизнес.

2. Суммы социальных контактов недостаточно для развития настоящего дела, нужно больше денег.

3. Важно развивать предпринимательское мышление и давать больше прав бизнесу. Нужно уменьшить налоговую нагрузку и развивать связи между реальным бизнесом и образованием.

4. Молодым людям очень нужна поддержка, которая должна исходить от государства, специализированных центров, фондов и от общества в целом.

5. Необходимо информирование молодых людей о том, как открыть свой бизнес, куда обратиться. Это могут быть онлайн-курсы для молодежи, площадки, на которых другие предприниматели будут делиться своим успешным опытом, проведение различных молодежных форумов.

6. Нужно обязательно упростить регистрацию ИП для молодых, ввести побольше налоговых льгот для них.

7. Очень важно развивать наставничество в предпринимательской среде.

8. Привлечению молодежи в бизнес поможет проведение конкурсов для стартапов с призами в виде грантов или инвестиций.

9. Стоит создать пространства для работы и общения молодых предпринимателей, для пропаганды делового успеха.

10. Нужно проводить деловые игры, которые, без сомнения, помогут молодежи в будущем.